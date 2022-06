Prinz Frédéric von Anhalt (79) will seine verstorbene Frau mit einem Film ehren – und hat auch schon eine Wunschbesetzung im Kopf. 30 Jahre war der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer mit der Hollywood-Ikone Zsa Zsa Gabor (✝99) verheiratet, ehe sie im Dezember 2016 verstarb. In Ungarn eröffnete der Witwer nun ein Museum für seine Gattin. Schon bald soll sogar ein Film über die Schauspielerin folgen. Und in der Hauptrolle wünscht sich Frédéric keine Geringere als Amber Heard (36)!

Der 78-Jährige ist als Berater an dem Millionen-Projekt, das in den Origio Studios Budapest entstehen soll, beteiligt. "Für die Hauptrolle wollen die Ungarn unbedingt einen echten Hollywoodstar", teilte Frédéric Bild mit. Er denke dabei sofort an Amber Heard. "Sie sieht ihr nicht nur optisch ähnlich, sie hat auch ein ungestümes Temperament und die gleiche freche Schnauze", erklärte der Adoptiv-Royal seine Wahl. Nach dem verlorenen Prozess gegen Johnny Depp (59) könne die Blondine somit ihr Hollywood-Comeback feiern.

Auch über die Besetzung der Rolle der jungen Zsa Zsa hat Frédéric sich schon Gedanken gemacht. Dafür will er Luna Schweiger (25). "Sie sieht aus wie Zsa Zsa mit 20! Und man muss ja auch ein bisschen was für die Familie tun", merkte er an. Die Tochter von Til Schweiger (58) datet immerhin seinen Adoptivsohn Kevin.

ActionPress/ United Archives GmbH Schauspielerin Zsa Zsa Gabor

Getty Images Amber Heard im Juni 2022

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

