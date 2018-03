Sie möchte ihr Familienglück so gerne teilen! Anne Wünsche (25) dokumentiert im sozialen Netzwerk mit großer Vorliebe, wie viel Spaß sie Tag für Tag mit ihrer Rasselbande hat. Doch die Internet-Community reicht der einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nicht mehr: Sie will wieder auf die Fernsehbildschirme.

Es wäre nicht die erste deutsche Promi-Familie, die ihren Alltag in einer Doku-Soap präsentiert. Für Anne Wünsche würde mit einem eigenen Reality-Format ein Traum in Erfüllung gehen. "Also wenn das Angebot kommen würde, würde ich definitiv nicht ablehnen, ja. Ich glaube, wir sind schon so eine verrückte, lustige, chaotische Kombi", gerät sie im Promiflash-Interview bei dem Gedanken an eine eigene Show ins Schwärmen.

Zwar hat Anne bisher noch kein Angebot von einem Fernsehsender bekommen, doch in einem Punkt ist sich die 25-Jährige sicher: Auch ihre Kids sollten Teil der Show werden. "Die Kinder haben immer Spaß. Mir ist immer wichtig, auch wenn wir YouTube-Videos machen, wenn die Kinder daran Spaß haben, dann mach ich das", erklärt sie ihre Vorstellungen einer eigenen TV-Show. Würdet ihr so eine Familien-Doku rund um Anne gerne sehen? Stimmt in unserem Voting darüber ab!

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche, Schauspielerin

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche und Juna

Facebook / Anne Wünsche Anne Wünsche mit Töchterchen Juna

Würdet ihr euch eine Familien-Doku über Anne Wünsche anschauen? 929 Stimmen 664 Ja, ich finde die Familie super lustig. 265 Nein, davon gibt es schon so viele.



