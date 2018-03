Das neue Jahr beginnt mit einer echten Liebes-Überraschung: Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross (41) sollen ein Paar sein! Beide arbeiten im Showbusiness und auf einer gemeinsamen Tournee hat es scheinbar gefunkt. Dass das passiert, hielt die ehemalige DSDS-Kandidatin vor einigen Wochen noch für kaum vorstellbar.

2011 nahm Anna-Carina nicht nur mit Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) an der achten Staffel DSDS teil, sie war anschließend auch noch mit Pietros Bruder Marco liiert. Es ist also verständlich, dass sie ebenfalls auf das Liebes-Drama rund um das einstige Traumpaar reagierte. Promiflash gegenüber kommentierte sie das Ganze Ende Oktober mit ziemlich traurigen Worten, die auch einen Einblick in ihr eigenes Seelenleben gewährten: "Ich selbst bin momentan Single und kann mich voll und ganz auf meine Karriere konzentrieren. Allerdings bin auch sehr oft einsam und allein. Eine lange und glückliche Ehe im Showgeschäft zu führen halte ich für sehr schwierig, da man sich oft viele Tage nicht sieht. Da braucht man schon viel Vertrauen."

Die Einsamkeit, von der die 24-Jährige einst sprach, gehört nun aber wohl der Vergangenheit an. Ein anderes Promi-Paar schwebt ebenfalls auf Wolke sieben. Mehr dazu erfahrt ihr im Video:

