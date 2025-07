"Immer wieder sonntags": Stefan Mross enthüllt Ehe-Tattoo

Ein ungewohntes Szenario spielte sich in der aktuellen Folge der ARD-Show "Immer wieder sonntags" am 27. Juli ab, als Stefan Mross (49) wegen eines Tattoos für Irritationen sorgte. Die 26-jährige Nachwuchssängerin Janina Beck aus Dortmund war als Gast in der Sendung, und während eines lockeren Gesprächs zeigte sie stolz ein Tattoo mit der Aufschrift "Borussia Dortmund 1909". Das Publikum reagierte prompt mit Buh-Rufen, was den Moderator merklich überraschte und ihn dazu veranlasste, selbst ein Tattoo zu entblößen – chinesische Schriftzeichen auf seinem rechten Unterarm.

Mit einem humorvollen Konter versuchte Stefan Mross, die aufgeheizte Stimmung zu lösen, indem er erklärte: "Bei mir steht hier 1860 München. Und ich krieg das auch nicht mehr weg … Nein, einmal Löwe, immer Löwe." Doch damit ließ der Moderator, der sich selbst als Heulsuse bezeichnet, ganz unbemerkt eine kleine Bombe platzen: Tatsächlich bedeuten die chinesischen Schriftzeichen nicht den Namen eines Fußballvereins, sondern den seiner Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (32). Die beiden befinden sich momentan im Scheidungsprozess, was dem Moment eine unerwartet private Note verlieh. Stefans Versuch, den Fokus wieder auf die heitere Schlagerwelt zu richten, gelang allerdings mit einem Augenzwinkern.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack galten lange als Traumpaar der Schlagerszene. Ihre Liebesgeschichte begann öffentlichkeitswirksam mit gemeinsamen Auftritten und einer spektakulären Hochzeit im Fernsehen. Doch auch im Blitzlichtgewitter bleibt das Privatleben kompliziert. Die Ehe, aus der keine gemeinsamen Kinder hervorgingen, zerbrach schließlich. Stefan, der neben seiner Karriere als Musiker und Moderator auch für seine lockeren Sprüche bekannt ist, beweist einmal mehr, dass er auch in unerwarteten Momenten das Rampenlicht souverän meistert. Ob das Tattoo ein Relikt aus alten Zeiten bleibt oder einer Cover-Up-Idee weicht, bleibt allerdings offen.

Getty Images Stefan Mross, Schlagersänger

Instagram / stefan.mross Schlagerstar Stefan Mross, April 2025

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, September 2017