Bringt die Zeit im Dschungelcamp Gina-Lisa Lohfink (30) und Marc Terenzi (38) wieder zusammen? Eigentlich ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin momentan mit Fußballspieler Emir Kücükakgül (22) zusammen. Bei Gesprächen am Lagerfeuer zeigte sie sich allerdings nicht so happy in ihrer aktuellen Situation. Vielleicht ist das ja tatsächlich die Chance auf ein Liebes-Comeback mit Marc – dessen Ex-Freundin Myriel Brechtel könnte sich das jedenfalls gut vorstellen.

Im Skype-Interview mit Promiflash erzählt die Blondine zwar erst einmal: "Es ging ja auch nicht sehr nett mit den beiden auseinander, da wird schon die eine oder andere Diskussion aufkommen." Doch sie möchte absolut gar nichts ausschließen, bei ihrem Ex kann sie sich offenbar alles vorstellen: "Vielleicht gibt’s ja auch ein Liebes-Comeback, wer weiß. Vielleicht gibt’s ja auch noch weitere Kinder." Einige knisternde Blicke gab es Down Under ja schon zwischen den beiden – und Erinnerungen an die schönen Zeiten 2009.

Einer hätte im Falle einer weiteren Annäherung von Gina-Lisa und Marc allerdings ausgedient: Honey, mit dem sich das Model vor allem zu Beginn der Camp-Zeit blendend verstand!

Welchen Rat Myriel Brechtel außerdem für Marc Terenzi hat, könnt ihr im Video erfahren.

RTL / Ruprecht Stempell; RTL / Ruprecht Stempell Gina-Lisa Lohfink und Marc Terenzi

WENN Gina-Lisa Lohfink und Marc Terenzi, 2009

RTL Gina-Lisa Lohfink und Alexander Keen im Dschungelcamp 2017

