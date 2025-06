Marc Terenzi reagiert auf Ex-Frau Sarah Connors "Trauer"

Auf Instagram zeigte sich Sarah Connor (44) kürzlich von ihrer gefühlvollen Seite und teilte die tiefen Emotionen, die sie angesichts des Erwachsenwerdens ihrer Kinder Tyler Terenzi (21) und Summer Terenzi (18) verspürt. Die beiden, die aus ihrer Ehe mit Marc Terenzi (46) stammen, haben Deutschland verlassen und leben in Großbritannien. Zu einem Bild der beiden im Kleinkindalter schrieb die Pop-Diva: "Die meiste Zeit bin ich unfassbar stolz auf meine großen Kinder... aber an manchen Tagen überkommt mich ein überwältigendes Gefühl von Trauer, dass diese Zeit, als sie so klein und wild und anstrengend, aber immer ganz nah bei mir waren, vorbei ist." Marc unterstützte seine Ex-Frau aus der Ferne mit einer rührenden Antwort.

"Wow, da waren sie so jung. Sie haben Glück, so eine unglaubliche Mama wie dich zu haben", kommentierte Marc den Post von Sarah, und das, obwohl der Musiker auf der Plattform nicht annähernd so aktiv wie seine Ex-Frau ist. Damit machte Marc deutlich, wie stolz er auf den Weg ist, den Tyler und Summer eingeschlagen haben. Nachdem Sarah und Marc sich 2010 scheiden ließen, lebten die Kinder bei Sarah – und Marc scheint ihr für all die vergangenen Jahre zu danken.

Schon früh ließ Sarah ihre Fans an ihrem Familienleben teilhaben. Im Jahr 2004 erlaubte die Doku "Sarah & Marc in Love" private Einblicke in ihre Beziehung zu Marc, Zuschauer waren sogar bei der Traumhochzeit der beiden dabei. Obwohl Sarah nach der Trennung vorsichtiger mit privaten Offenbarungen ist, teilt sie ihre Gedanken zur Familie immer mal wieder in den sozialen Medien. Mit ihrem Ehemann Florian Fischer (50) hat Sarah zwei weitere Kinder.

Instagram / marc_terenzi Tyler und Marc Terenzi, Dezember 2020

Instagram / summerterenzi Sarah Connor mit ihrer Tochter Summer

