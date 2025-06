Marc Terenzis überraschende Liebeserklärung an Sarah Connor

Marc Terenzi (46) sorgt auf Instagram mit einer überraschend emotionalen Botschaft an seine Ex-Frau Sarah Connor (45) für Aufsehen. Anlass ist ihr 45. Geburtstag, den der Sänger mit einem nostalgischen Pärchenfoto aus der Vergangenheit würdigt. Unter das Bild, das die beiden vor vielen Jahren zeigt, schreibt Marc: "Alles Gute zum Geburtstag. Du bist noch immer die wichtigste Frau in meinem Leben. Selbst nach all den Jahren." Er hebt zudem ihre Stärke, Leidenschaft und Fürsorglichkeit hervor und zeigt sich dankbar für die tiefe Verbindung, die die beiden auch nach ihrer Scheidung zu teilen scheinen.

Sarah und Marc lernten sich in den frühen 2000er-Jahren kennen, als beide am Beginn ihrer Karrieren standen – sie als Sängerin, er als Mitglied der Boyband "Natural". Ihre anschließende Hochzeit und die Geburt von Sohn Tyler und Tochter Summer wurden von Kameras begleitet und mit dem Reality-Format "Sarah & Marc in Love" einem breiten Publikum präsentiert. Doch der Druck der Öffentlichkeit belastete ihre Beziehung, und 2008 kam es zur Trennung. Trotz der Scheidung, die 2010 erfolgte, blieben die beiden über die Jahre miteinander verbunden, vor allem aus Rücksicht auf ihre Kinder, die heute junge Erwachsene sind.

In schwierigen Zeiten zeigte sich, wie tief die Verbindung zwischen den beiden wirklich ist. Nach einer herausfordernden Phase in Marcs Leben, in der er mit Alkoholproblemen und gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen hatte, waren es Sarah und ihr heutiger Ehemann Florian Fischer (50), die ihm zur Seite standen. Sie unterstützten ihn finanziell und organisierten medizinische Hilfe, als er am Boden war. Die beiden teilen nicht nur die Liebe zu ihren Kindern, sondern auch eine außergewöhnliche gegenseitige Wertschätzung, was Marc erneut mit seiner rührenden Geburtstagsnachricht bewies.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor bei der Bambi-Verleihung im Dezember 2005

Anzeige Anzeige

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi, Sänger

Anzeige Anzeige