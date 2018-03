Sein Fußball-Comeback rückt immer näher! Nachdem sich FC Bayern München-Star Jérôme Boateng (28) im Dezember beim Training im Schulterbereich verletzt hatte und sogar operiert werden musste, kämpft er jetzt mit Hochdruck dafür, schon bald zu seinem Team zurückkehren zu können. Heiße Trainings-Videos beweisen, welch großartige Fortschritte der Defensiv-Held macht.

Im Urlaub am Strand entspannen und in der Sonne Energie tanken? Nicht mit Jérôme! Der Fußballer nutzte eine Auszeit auf den Malediven, um endlich wieder vollkommen fit zu werden. Auf seinem Instagram-Profil teilte der Kicker jetzt zwei Clips, die ihn beim energetischen Workout zeigen – unter freiem Himmel und vor traumhafter Strandkulisse. Schnelle Laufeinheiten, Stabilisationsübungen, Lunges – der gebürtige Berliner gibt alles, um seine Kollegen bald wieder auf dem Fußballplatz unterstützen zu können.

Erst vor fünf Wochen hatte sich Jérôme kurz nach seiner Operation aus der Klinik zurückgemeldet: Damals lag er angeschlagen in einem Krankenhausbett. Mit seinen aktuellen Einblicken in die Mission "#Comebackstronger" demonstriert er nun, was für ein Wille tatsächlich in ihm steckt...

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng beim Training

Instagram / jeromeboateng Fußballer Jérôme Boateng im Krankenhaus

Christof Stache / Getty Images Jérôme Boateng bei einem Fußballspiel des FC-Bayerns



