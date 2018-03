Brooklyn Beckham (17) ist gerade voll im Familienmodus: Vor wenigen Tagen machte er mit seinem Vater David (41) und seinen Geschwistern das National History Museum in New York unsicher. Nun vergnügt sich die Promi-Family auf der Ski-Piste in Kanada. Doch die Gaudi findet ein abruptes Ende, denn der Teenager stürzt bei seiner Abfahrt und bricht sich prompt das Schlüsselbein. Im sozialen Netzwerk zeigt er den schmerzhaften Unfall.



