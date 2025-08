Denise Herrmann-Wick meldet sich zu Laura Dahlmeiers Tod

Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Laura Dahlmeier (†31) hat in der Welt des Biathlons tiefe Bestürzung ausgelöst. Die ehemalige Spitzenathletin verunglückte Anfang letzter Woche beim Bergsteigen am Laila Peak in Pakistan. Wie bekannt wurde, führte ein Steinschlag zu dem tragischen Unfall. Ihre Seilpartnerin überlebte das Unglück unverletzt. Nun hat sich auch Denise Herrmann-Wick, ehemalige Biathlon-Kollegin von Laura, emotional auf Instagram zu Wort gemeldet: "Nach Tagen der Stille und Fassungslosigkeit fehlen mir immer noch die richtigen Worte für das, was passiert ist."

In ihrem Post beschreibt Denise, wie sehr Laura die Menschen nicht nur mit ihren sportlichen Leistungen, sondern auch mit ihrer Ausstrahlung und Inspiration begeistert habe. "Du hast dieser Welt nicht nur herausragende sportliche Momente geschenkt, sondern vor allem Mut, Inspiration und Menschlichkeit", schrieb sie. Laura hatte ihre Biathlon-Karriere laut t-Online bereits 2019 im Alter von 25 Jahren beendet, um sich neuen Herausforderungen zu widmen, vor allem dem Bergsteigen, das ihre große Leidenschaft war. Denise ergänzte: "Ein kleiner Trost ist es, zu wissen, dass du an dem Ort warst, der dir die größte Erfüllung gegeben hat – in deinen geliebten Bergen." Zuletzt verabschiedete sie sich mit den Worten: "Auf ein Wiedersehen – irgendwann und irgendwo, liebe Laura. Du wirst schmerzlich vermisst."

Die Nachricht von Lauras tragischem Tod trifft auch Denise in einer Zeit, die bei ihr von großer persönlicher Veränderung geprägt ist. Die olympische Goldmedaillengewinnerin hatte sich nach dem Ende ihrer aktiven Karriere 2023 ins Privatleben zurückgezogen und erwartet derzeit ihr zweites Kind. Erst kürzlich teilte sie auf Instagram die frohe Botschaft, dass ihre Tochter Jonna bald ein Geschwisterchen bekommt. Die emotionale Botschaft von Denise zeigt nicht nur die Verbundenheit zweier Athletinnen, sondern erinnert auch daran, wie kostbar gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen sind.

Getty Images Denise Hermann-Wick im Februar 2023

Instagram / denise.herrmann Denise Herrmann-Wick, Laura Dahlmeier und Kolleginnen

Instagram / denise.herrmann Denise Hermann-Wick und Thomas Wick im März 2025