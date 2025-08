Nanu: Jennifer Anistons neuer Freund humpelt beim Doppeldate

Jennifer Aniston (56) wurde am Montag mit ihrem neuen Freund Jim Curtis bei einer Verabredung im New Yorker Stadtteil West Village gesichtet – das zeigen Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. Begleitet wurden die beiden von Jennifers langjährigem Freund, Schauspieler Jason Bateman (56), und dessen Ehefrau Amanda Anka. Das Quartett genoss ein entspanntes Drei-Stunden-Dinner, wobei Jennifer in einem weißen Sommerkleid und Sandalen bezauberte. Jim wirkte trotz eines Gehstocks, den er aufgrund früherer gesundheitlicher Herausforderungen benötigt, gut gelaunt und ließ sich den Abend nicht verderben. Auf dem Rückweg zum Hotel wurden Jennifer und Jim wieder zusammen gesehen, während Jason und Amanda ihren eigenen Weg einschlugen.

Die frisch aufgeflammte Romanze zwischen Jennifer und Jim ist seit einigen Wochen bekannt, nachdem die beiden erstmals auf einer gemeinsamen Jachtreise in Spanien abgelichtet wurden. Ein Insider verriet gegenüber People, dass die beiden vor ein paar Monaten durch Freunde bekannt gemacht wurden und Jennifer zuvor seinen Arbeiten und Büchern Interesse gezeigt hatte. Jim, ein Hypnotherapeut und Lebensberater, sei laut Quellen eine ganz neue Erfahrung für die Schauspielerin, die in der Vergangenheit mit prominenten Ehemännern wie Brad Pitt (61) und Justin Theroux (53) liiert war. Auch wenn die Beziehung noch in den Anfängen steckt, wirken die beiden sehr glücklich miteinander.

Abseits des Rampenlichts hat Jim seine eigenen Höhen und Tiefen erlebt. Als junger Mann kämpfte er jahrelang mit schweren Nervenschmerzen, was dazu führte, dass er sich mit Meditation und persönlicher Weiterentwicklung beschäftigte – eine Erfahrung, die seinen beruflichen Werdegang prägte. Jennifer hingegen hat sich in einem Interview im Jahr 2022 laut Daily Mail offen über ihr Leben und vergangene Herausforderungen geäußert, darunter ihre gescheiterte Ehe mit Brad und vergebliche Versuche, Kinder zu bekommen. Trotz alledem betonte sie jedoch kürzlich, wie erfüllt und zufrieden sie sich aktuell in ihrem Leben fühlt – ein Gefühl, das durch ihre neue Beziehung mit Jim nur noch zu wachsen scheint.

Getty Images Jennifer Aniston im Januar 2024 in Kalifornien

Instagram / jimcurtis1 Hypnotiseur Jim Curtis, Mai 2025

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London

