Sängerin von K-Pop-Duo As One stirbt plötzlich mit 46 Jahren

Die K-Pop-Welt trauert: Lee Min wurde am Dienstag tot in ihrem Zuhause aufgefunden, wie ihre Plattenfirma Brandnew Music laut allkpop bekannt gibt. Die Sängerin des südkoreanischen Musikduos As One wurde nur 46 Jahre alt. Warum sie so plötzlich starb, ist bislang noch ein Rätsel. Die zuständige Polizei gab keine weiteren Details bekannt – aktuell wird ermittelt, wie es zu Mins plötzlichem Ableben kam. Ein Sprecher ihres Labels bat in einem Statement darum, bis zur Veröffentlichung offizieller Ergebnisse auf Spekulationen zu verzichten.

Lee Min Young, wie die verstorbene Musikerin mit bürgerlichem Namen hieß, war seit 1999 Teil des K-Pop-Duos As One. Zusammen mit ihrer Kollegin Crystal feierte sie mit ihrem Album "Day by Day" damals ihr Debüt. Seit 2017 hatten sie keine Musik mehr veröffentlicht, blieben aber stets in Kontakt miteinander. Im Juni feierte Min jedoch ein Solo-Comeback mit ihrer Single "Happy Birthday". Sie trat zudem in der Sendung "Park Bo Gum’s Cantabile" auf und soll bis vor ihrem Tod künstlerisch aktiv gewesen sein. Eine langjährige Freundin beschrieb sie als ausgesprochen positive Person. "Ich kann es immer noch nicht glauben, sie war so voller Energie", trauerte sie gegenüber dem Magazin.

Der Mix aus emotionalen Balladen und eingängigen Melodien machte As One zu einer festen Größe in der südkoreanischen Musikszene. Mins Fans weltweit trauern nun um sie, während sich die Musikindustrie an ihre Liebe zum Gesang erinnern wird. "Ich habe sie erst letzte Woche getroffen. Sie war immer aufrichtig und fleißig und hat sowohl ihre Musik als auch ihren Job als Lehrerin unter einen Hut gebracht", erinnerte sich ein Bekannter an die Künstlerin. Die 46-Jährige hinterlässt nicht nur eine beeindruckende Karriere, sondern auch viele offene Fragen zu den Umständen ihres plötzlichen Todes.

Instagram / crystal486 Crystal und Lee Min, K-Pop-Duo As One

Instagram / crystal486 Lee Min, Produzent Jaechong und Crystal im November 2023

Instagram / CXIWu3rr2sA Crystal und Lee Min, K-Pop-Sängerinnen