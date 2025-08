Freizügiges Vater-Tochter-Pic: Orlando Bloom erntet Kritik

Orlando Bloom (48) steht aktuell massiv in der Kritik, nachdem er ein kontroverses Foto auf Instagram geteilt hat. Das Bild zeigte seine Tochter Daisy Dove (4) ziemlich freizügig am Strand, was viele seiner rund sieben Millionen Follower irritierte. Obwohl der Schauspieler den Beitrag schnell löschte und das Bild mit einem Emoji bearbeitet erneut hochgeladen hat, entfachte dies eine hitzige Debatte. Die Tochter des 48-jährigen Fluch der Karibik-Stars stammt aus seiner Beziehung mit Katy Perry (40), mit der er seit der Trennung im Juni vorrangig als Team in Sachen Co-Parenting agiert. Orlando selbst hat sich bislang nicht öffentlich zur Kritik geäußert.

Viele Nutzer kritisierten das Vorgehen, da das Paar ansonsten sehr darauf bedacht ist, Daisys Privatsphäre zu schützen und Bilder von ihr bislang kaum veröffentlicht hat. "Er zeigt das Gesicht seines Kindes nicht in den sozialen Medien, [...] aber dann postet er ein Nacktfoto? Wie passt das zusammen?", fragt sich ein Social-Media-Nutzer auf der Plattform Reddit. Andere reagierten ebenfalls mit Unverständnis über diese Entscheidung in Zeiten gesteigerter Sensibilität für den Schutz von Kinderbildern im Netz. Einige verteidigten Orlando jedoch und bezeichneten die Diskussion als übertrieben: "Klar, das war eine dumme Aktion. [...] Aber manche von euch sollten mal tief durchatmen", schreibt ein User.

Die umstrittenen Strandfotos entstanden am selben Tag, an dem die kleine Familie das sommerliche Wetter für einen ausgelassenen Ausflug ans Meer nutzte. Orlando zeigte sich dabei als liebevoller Vater. Auch der Familienhund Biggie Smalls war mittendrin und sorgte für zusätzliche gute Laune. Mit dem Satz "Ein bisschen Spaß gehabt" kommentierte der Schauspieler die Aufnahmen, die einen seltenen Einblick in die private Seite des Stars gewährten. Für einige Follower aber offensichtlich zu viel des Guten.

Getty Images Orlando Bloom, Oktober 2024

Instagram / orlandobloom Schauspieler Orlando Bloom mit Tochter Daisy 2025

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025