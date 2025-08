Die Reporter-Legende Ulli Potofski stirbt mit 73 Jahren

Die Sportwelt trauert um Ulli Potofski (73). Der beliebte Reporter verstarb laut Bild am vergangenen Sonntag nach einer schweren Krankheit. Eine offizielle Bestätigung sowie weitere Details stehen bislang noch aus. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Ulli in seinem Podcast "Herz, Seele, Ball" aus dem Krankenhaus gemeldet. "Ich bin wieder in meinem Krankenhaus gelandet, werde hier hoffentlich gut versorgt. Und 'Herz, Seele, Ball' macht weiter", erklärte Ulli am vergangenen Donnerstag.

An welcher Erkrankung Ulli litt, ist nicht bekannt. In den vergangenen Wochen schien sich sein Zustand allerdings verschlechtert zu haben. Eine große Stütze war für den 73-Jährigen stets seine Lebensgefährtin Nadja. Mit ihr teilte der Sportreporter vor rund einem Monat auch noch ein Bild auf Instagram. "In guten wie in schlechten Zeiten! Meine Lebensgefährtin Nadja war immer da! Ist immer da! Seit über 10 Jahren! Danke - auf die nächsten Jahre in Liebe und Zuversicht", schrieb er zu der Aufnahme.

Ulli startete seine Karriere bereits in den 1980er Jahren bei RTL. Über die Jahre etablierte er sich zu einer wichtigen Stimme im Fußball, aber auch in anderen Sportarten. Bis zu seinem Tod arbeitete Ulli für Sky und moderierte dort seit Jahren vor allem die Spiele der zweiten Fußball-Bundesliga sowie die des DFB-Pokals. 2016 probierte er etwas Neues und nahm an Let's Dance teil. Die Zuschauer lauschten gerne seiner Stimme sowie seinem Wissen. Nun trauern sie um Ulli, der eine große Lücke hinterlässt.

gbrci/Future Image/ActionPress Sportmoderator Ulli Potofski, 2016

Sascha Steinbach/Getty Images Ulli Potofsi bei "Let's Dance"

Sascha Steinbach/Getty Images Ulli Potofski und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance", 2016

