Filmromanze: Mckenna Grace und Mason sind wirklich ein Paar

Mckenna Grace (19) und Mason Thames sind nicht nur Co-Stars in ihrem neuen Film "Regretting You", sondern jetzt auch im echten Leben ein Paar. Nachdem der erste Trailer zu dem romantischen Drama veröffentlicht wurde, in dem Mckenna und Mason als Clara Grant und Miller Adams ein verliebtes Paar spielen, wurde laut Just Jared nun klar, dass die Chemie zwischen den beiden nicht nur vor der Kamera stimmt. Schon seit dem Frühjahr hatten sich Gerüchte um eine Romanze zwischen den jungen Schauspielern gehalten, die nun endgültig bestätigt sind.

Alles begann im April, als die beiden auf TikTok an einem Kuss-Trend teilnahmen und damit wilde Spekulationen auslösten. In einem Interview mit Seventeen erzählte Mason über die Aktion: "Sie meinte: 'Das ist ein TikTok – willst du mitmachen?' Und ich sagte: 'Ja, klar!' Und wir haben es gepostet, und dann… Jesus." Seitdem äußerten sich die beiden zunehmend über ihre enge Beziehung. Mason schwärmte dabei nicht nur über ihre gemeinsame Zeit, sondern auch über Mckennas Schauspielkunst: "Sie ist eine so unglaubliche Schauspielerin. Es ist verrückt, sie zu beobachten." Erst kürzlich wurden die beiden laut Just Jared zum ersten Mal Händchen haltend in der Öffentlichkeit gesichtet.

Das junge Paar sorgt mittlerweile regelmäßig für Schlagzeilen und begeistert nicht nur mit romantischen Gesten in der Öffentlichkeit, sondern auch mit süßen Interaktionen in den sozialen Medien. So hinterlassen sie sich oft charmante Kommentare auf Instagram. Für ihre Fans bleibt die Kombination aus gemeinsamen Filmprojekten und privatem Liebesglück ein echter Volltreffer. Dass Mckenna und Mason nicht nur beruflich, sondern auch privat ein Traumpaar sind, dürfte ihre Beliebtheit in Hollywood nur noch weiter steigern.

Getty Images Mason Thames und Mckenna Grace auf der Incoming House Party 2024 in Los Angeles.

Getty Images Mason Thames bei Sonderaufführung zu "Monster Summer" in LA, September 2024

Getty Images Mckenna Grace beim Ghostbusters Day 2025 in New York City.