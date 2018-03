Ex-Bachelorette-Kandidat Tim Niesel ist Single. Der smarte Friseur hat die Frau fürs Leben einfach noch nicht entdeckt. Doch er nutzt die moderne Technik, um seine Mrs. Right zu finden: "Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Apps wie Tinder oder andere Apps, die in die Richtung gehen, eigentlich völlig ok. Und ich gebe es auch zu, ich bin auch bei Tinder", verriet Tim gegenüber Promiflash. Und wie ist da so die Erfolgsquote?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de