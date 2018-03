Was für ein Laufsteg-Debüt!! Noemi Peschel (15) modelt bei dem "Ellie Goulding for Deichmann Launch Event" in London. Dabei wird die 15-Jährige von Mama Magdalena Brzeska (38) unterstützt, die in der Front Row Platz genommen hat. Aber die Blondine ist nicht das einzige talentierte Model in der Familie: Ihr Cousin ist niemand Geringeres als der aktuelle Bachelor! Sebastian Pannek (30) ist nicht nur ein Frauenschwarm, sondern auch erfolgreiches Männermodel.



