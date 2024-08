Sebastian und Angelina Pannek sind erneut Eltern geworden

Sebastian (38) und Angelina Pannek (32) schwelgen im Babyglück! Nach der Geburt ihrer beiden ersten Kinder in den Jahren 2020 und 2022 darf das Influencer-Paar nun endlich seinen langersehnten dritten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Die süßen Babynews teilt die einstige Bachelor-Finalistin in einem emotionalen Instagram-Beitrag mit ihrer Community: "Unser wundervoller Sohn. Wir konnten den Tag kaum erwarten. [...] Mama, Papa und deine Geschwister sind so unendlich verliebt in dich und lassen es dich jede Sekunde spüren."

