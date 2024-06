Sebastian und Angelina Pannek verraten das Babygeschlecht!

Angelina (32) und Sebastian Pannek (37) schwelgen im absoluten Babyglück! Die Influencerin ist momentan mit ihrem dritten Kind schwanger. Auf Instagram verrät sie nun in einer feierlichen Babyparty, welches Geschlecht ihr ungeborenes Kind haben wird. "Unser kleiner Babyjunge. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, unsere kleine Liebe", schreibt die werdende Mama zu einer Aufnahme, auf der sie ein enges, hellblaues Kleid trägt. Sebastian kombiniert ein Hemd in derselben Farbe und stimmt sich mit seiner Frau ab.

Dass die TV-Bekanntheiten ein drittes Mal Eltern werden, verkündeten sie ganz romantisch am Valentinstag im Netz. Angelina und Sebastian teilten ein Foto, auf dem sie vor herzförmigen Luftballons posieren und die Influencerin ihre wachsende Babykugel präsentiert. "Liebe liegt in der Luft und in unserem dritten Wunder", schrieben sie zu dem zuckersüßen Schnappschuss.

Angelina und Sebastian gehen seit Juli 2019 gemeinsam durchs Leben. Ihr erstes gemeinsames Kind machte sich 2020 auf den Weg. Kurz vorher gaben sich die beiden Turteltauben noch ganz romantisch das Jawort. Baby Nummer zwei ließ danach auch nicht mehr lange auf sich warten. Die Namen ihrer Sprösslinge halten Angelina und Sebastian aus der Öffentlichkeit heraus.

Angelina Pannek, Influencerin

Sebastian und Angelina Pannek auf der Berliner Fashion Week im September 2021

