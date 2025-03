Sebastian Pannek leidet auf Mallorca unter Alltagsrassismus

Sebastian Pannek (38), bekannt aus der Reality-TV-Show Der Bachelor, sorgt mit einer überraschenden Aussage auf Instagram für Aufsehen. Der ehemalige Rosenkavalier und seine Familie verbringen viel Zeit auf Mallorca, doch auf die Frage, ob er sich ein dauerhaftes Leben dort vorstellen könnte, gab er eine ernüchternde Antwort. "Ehrlicherweise ist die Lust in den Jahren verflogen", schrieb Sebastian und erklärte, dass Alltagsrassismus vieler Spanier gegenüber Deutschen ihn zunehmend belastet. "Je länger man hier ist, umso mehr spürt man, wie wenig Bock die auf uns haben", fügte er hinzu.

Sebastian teilte zudem seine Erfahrungen mit, die er auf der beliebten Ferieninsel gemacht hat. Immer wieder komme es zu Situationen, in denen vor allem Deutschen der Alltag absichtlich erschwert werde, so der Reality-TV-Star. Beim Ausführen seiner Kritik wurde er deutlich: "Es wird einem sehr oft klargemacht, am kürzeren Hebel zu sitzen." Trotz seiner kritischen Worte ist Mallorca über die Jahre ein beliebter Rückzugsort für ihn und seine Familie geblieben, doch diese Erlebnisse werfen nun offensichtlich einen Schatten auf die frühere Begeisterung für die Insel.

Sebastian, der durch die RTL-Show "Der Bachelor" im Jahr 2017 berühmt wurde, hat sich seitdem ein Leben abseits des Rampenlichts aufgebaut. Das frühere Model ist mittlerweile verheiratet und lebt mit seiner Frau Angelina (33) und den gemeinsamen Kindern ein weitgehend zurückgezogenes Familienleben. Ob die fünfköpfige Familie ihre gemeinsame Zeit weiterhin auf Mallorca verbringen wird, steht aktuell wohl in den Sternen.

SplashNews / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek, Reality-TV-Stars

Panama Pictures / ActionPress Sebastian Pannek, Influencer

