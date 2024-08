Diesen Altersunterschied haben die Kids der Familie Pannek

Am Donnerstag verkünden Angelina (32) und Sebastian Pannek (38) tolle Neuigkeiten: Das Bachelor-Traumpaar begrüßt einen kleinen Sohn auf der Welt! Der neue Familienzuwachs macht die Eheleute zu dreifachen Eltern. Im Juni 2020 freuten sich die Panneks erstmals über Nachwuchs: Ihr ältester Sohn kam zur Welt. Nur zwei Jahre später durfte sich ihr Sprössling über ein Geschwisterchen freuen: Im September 2022 erblickte dann ihre kleine Tochter das Licht der Welt. Zwischen den drei Kids des Influencer-Ehepaars liegen somit nur jeweils knapp zwei Jahre. Damit ist eines sicher: Bei den Panneks wird es ganz bestimmt nicht langweilig.

Mit ihrem vierjährigen Sohn, ihrer zweijährigen Tochter und ihrem neugeborenen Baby schweben die Reality-TV-Bekanntheiten derzeit im Familienglück. Doch wollen Angelina und Sebastian ihre Rasselbande in Zukunft noch weiter vergrößern? In ihrer Instagram-Story machte die einstige Bachelor-Teilnehmerin vor wenigen Tagen deutlich: Die Familienplanung liegt erst mal auf Eis. "Ich finde, drei sind perfekt und aktuell für uns das Maximum, da die Altersabstände auch nicht so groß sind und im Haus sind dann auch alle Zimmer belegt!", erklärte die 32-Jährige.

Statt über weiteren Nachwuchs nachzudenken, genießen die frisch gebackenen Eltern sicherlich erst mal die Zeit mit ihrem kleinen Schatz. Die Geburt ihres Sohnes verkündete das stolze Ehepaar am Donnerstag auf Instagram. "Unser wundervoller Sohn. Wir konnten den Tag kaum erwarten. Wir waren so aufgeregt, dich endlich in unseren Armen halten und kuscheln zu dürfen. Mama, Papa und deine Geschwister sind so unendlich verliebt in dich und lassen es dich jede Sekunde spüren", schrieben die TV-Stars glücklich.

Anzeige Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina und Sebastian Pannek im August 2022

Anzeige Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek auf der Berliner Fashion Week im September 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die Kinder der Panneks jeweils einen Altersunterschied von zwei Jahren haben? Toll. Das ist super für die Kinder. Na ja. Ich denke, das ist für die Eltern auch echt anstrengend... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de