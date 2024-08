Sebastian und Angelina Panneks drittes Kind ist auf der Welt

Angelina (32) und Sebastian Pannek (38) freuen sich über die Geburt ihres dritten Kindes! Auf Instagram verkündet das Influencer-Ehepaar die schöne Neuigkeit: "Unser wundervoller Sohn. Wir konnten den Tag kaum erwarten. Wir waren so aufgeregt, dich endlich in unseren Armen halten und kuscheln zu dürfen. Mama, Papa und deine Geschwister sind so unendlich verliebt in dich und lassen es dich jede Sekunde spüren." Die frischgebackenen Eltern könnten über den erneuten Nachwuchs wohl kaum glücklicher sein. "Wir danken dem Leben jeden einzelnen Tag, drei so wundervolle, gesunde Kinder geschenkt bekommen zu haben", betonen sie unter dem Beitrag.

Die Fans reagieren entzückt auf die schönen Neuigkeiten. "Herzlichen Glückwunsch zu eurem kleinen Wunder. Wünsche euch eine wundervolle Kuschelzeit", "Wir wünschen euch ein schönes Wochenbett mit vielen schönen Momenten" oder "Alles Liebe zur Geburt und eine schöne Zeit", lauten nur drei der unzähligen Kommentare.

Ist die Familienplanung im Hause Pannek nach dem dritten Kind dann abgeschlossen? "Ich finde, drei sind perfekt und aktuell für uns das Maximum, da die Altersabstände auch nicht so groß sind und im Haus sind dann auch alle Zimmer belegt!", verriet das einstige Bachelor-Girl vor wenigen Wochen in seiner Instagram-Story. Dennoch lässt sich Angelina ein Hintertürchen offen: "100.000 Prozent für immer ausschließen möchte ich es aber nicht. Frag' mich in fünf Jahren vielleicht noch mal!"

Anzeige Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / angelina.pannek Schwangere Angelina Pannek, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Angelina und Sebastian teilen bald weitere Einblicke zur Geburt? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, ich denke, sie halten das privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de