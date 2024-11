"Erschöpft": Sebastian Pannek zeigt sich sehr nachdenklich

Sebastian Pannek (38) gibt seinen Followern auf Instagram einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt. Der Ex-Bachelor postet dort ein Video, in dem er traurig in die Kamera blickt. "Hey, [es ist] schwer gerade, oder? Alles kalt und grau da draußen und in dir drin auch. Aber du hast es geschafft. Du bist heute Morgen aufgestanden und hast beide Füße auf den Boden gebracht und du kannst stolz auf dich sein", erklärt er in einer ruhigen Stimmlage und fügt einige motivierende Worte hinzu: "Du kannst stolz auf dich sein, weil du ein Kämpfer bist und den Kampf wieder aufgenommen hast. Und wenn du wieder mal das Gefühl hast, dass du dich nicht bewegen kannst, dann ist das garantiert nicht, weil du faul bist oder unmotiviert, du bist einfach seit Jahren am Kämpfen, im Survival Mode, und deshalb einfach erschöpft."

Für Sebastian sind schwere Zeiten nicht fremd: Vor rund einem Jahr machte der ehemalige Rosenkavalier traurige Neuigkeiten öffentlich: In einem Video in den sozialen Medien erklärte er, dass es ihm eine Zeit lang sehr schlecht ging. "Ich hatte damals Depressionen, Panikattacken und einen Burnout in der Zeit, als ich in die Öffentlichkeit kam", gestand er ehrlich. Er erzählte aber auch, dass er Tools erlernt habe, die ihm helfen, auch dunkle Zeiten zu überstehen.

Zuletzt machte die TV-Bekanntheit aber mit zuckersüßen Nachrichten auf sich aufmerksam: Sebastian und seine Frau Angelina (32) verkündeten am vergangenen Valentinstag, dass sie ihren dritten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im August war es dann endlich so weit: Ihr jüngster Spross erblickte das Licht der Welt. "Unser wundervoller Sohn. Wir konnten den Tag kaum erwarten. Wir waren so aufgeregt, dich endlich in unseren Armen halten und kuscheln zu dürfen. Mama, Papa und deine Geschwister sind so unendlich verliebt in dich und lassen es dich jede Sekunde spüren", schwärmten die frischgebackenen Eltern auf Instagram.

KS-Fotografie / ActionPress Sebastian Pannek, Influencer

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek, Influencer

