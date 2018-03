Die Slimanis gehören zu den erfolgreichsten Netz-Stars Deutschlands, ihre Social-Media-Kanäle sind mittlerweile millionenschwer. Doch 2017 könnte sich ihre Karriere über einen weiteren Push freuen. Sami (26), Lamiya und Dounia planen nämlich ein echtes Geschwister-Projekt. Um was genau es sich handelt, bleibt weiterhin ein Geheimnis, bei den Place To B Influencer Awards in Berlin verraten sie aber gegenüber Promiflash: "Vor allem was das Thema Beauty betrifft, arbeiten wir daran, etwas Großartiges für 2017 zu schaffen, gemeinsam als Trio. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was wir so in Petto haben."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de