Mit knapp 1,6 Millionen Followern ist Sami Slimani (30) einer der berühmtesten YouTuber Deutschlands. Doch der Influencer dreht nicht nur Videos, sondern ist außerdem auf Instagram aktiv, moderierte schon für VIVA und veröffentlichte 2014 mit seinen Geschwistern das Buch "Das Slimani Prinzip". Klar, dass auf das Konto des Social-Media-Stars einiges an Geld fließt – doch wie viel genau? Sami gewährte seinen Followern jetzt Einblick in seine Finanzen.

In seinem neuen YouTube-Video spricht der Autor über die Höhe seines Gehalts. Der 30-Jährige bestätigte Fan-Behauptungen wie "Du verdienst sechsstellig im Monat" und "Du bist reich" lachend: "Oh Gott ist das unangenehm, aber ja. Ich verdiene sehr gut, sehr viel, nicht wenig." Doch für den YouTuber ändere ein hoher Kontostand nichts an seiner Person. "Geld ist für mich kein Tabu-Thema mehr. Ich werde noch offener und ehrlicher sprechen", erklärt der Moderator.

Derzeit dreht Sami dazu sogar ein Video, in dem er über vier Wochen lang seine Umsatzzahlen offen legt. Der Entertainer nimmt seine Abonnenten mit hinter die Kulissen, um ihnen zu zeigen, wie die Arbeit im Influencer-Marketing abläuft. Gleichzeitig kämpft er mit seiner Schwester Lamiya Slimani (33) darum, wer in einem Monat mehr Geld verdienen kann.

Instagram / samislimani Sami Slimani im April 2019 in Tunesien

Getty Images Webstar Sami Slimani

Instagram / samislimani Lamiya und Sami Slimani

