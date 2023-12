Lange nichts mehr gehört: Was geht aktuell bei Sami Slimani?

Wie verbringt er seinen Alltag? Sami Slimani (33) gehört seit knapp zehn Jahren zu den erfolgreichsten YouTubern Deutschlands. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten: Ende 2020 stellte sich eine Spendenaktion von ihm, in Zusammenarbeit mit Kim Lianne und Simon Desue (32), als Betrug heraus. Seither wurde es um den Dubai-Auswanderer auf Social Media ziemlich still. Was treibt Sami gerade?

Nimmt man das Instagram-Profil des 33-Jährigen etwas genauer unter die Lupe, fällt vor allem eines auf: Sami teilt kaum noch regelmäßig Content mit seinen Fans. In diesem Monat hat der Influencer gerade mal einen Beitrag gepostet – dabei handelt es sich um eine bezahlte Werbepartnerschaft. Davor postete er hin und wieder einige Selfies von sich mit motivierenden Sprüchen wie beispielsweise "Die schönsten Dinge im Leben sind kostenlos" oder "Entfessle deine Superkraft und besitze den Moment".

Noch kahler sieht es auf Samis einst so aktivem YouTube-Channel aus. Vor einem Jahr verriet der Webstar dort zuletzt, dass er unter Depressionen leide und sich beruflich umorientieren wolle. "Ich bin immer bekannt dafür, positiv zu sein, aber der Schein hat wirklich getrogen", schrieb er dazu. In den vergangenen Jahren sei es ihm alles andere als gut gegangen: "Ich habe wichtige Entscheidungen getroffen, damit es mir mental wieder besser geht."

Sami Slimani im Juni 2023

Sami Slimani im August 2022

Sami Slimani, Webstar

