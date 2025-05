Was macht YouTube-Bekanntheit Sami Slimani eigentlich heute?

Als "Herr Tutorial" begeisterte er zahlreiche Menschen auf YouTube. Er teilte Hauls, Hacks und diverse andere Videos, auch mit seinen Schwestern Dounia und Lamiya (37) – die Rede ist von keinem Geringeren als Sami Slimani (35)! Aber was macht der Netz-Star heute? Seit einigen Jahren lebt er in seiner Wahlheimat Dubai und verrät Bild, welchen Tätigkeiten er in den Vereinigten Arabischen Emiraten nachgeht: "Ich verdiene mein Geld heute als Unternehmer, Content Creator, Berater und Investor. Neben langfristigen Kooperationen mit Marken habe ich in Immobilien investiert und sowohl ein Unternehmen in Dubai als auch in Katar gegründet."

Viele Influencer wagen den Schritt ins Ausland – vor allem Dubai scheint ein beliebtes Auswanderungsziel zu sein. "Die Stadt bietet mir beruflich wie auch privat die besten Voraussetzungen, kreativ zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln und international zu wachsen", erklärt Sami seine Entscheidung. Dennoch räumt der 35-Jährige ein: "Natürlich bringt ein solcher Schritt auch Herausforderungen mit sich, vor allem emotional. Und klar, finanzielle Aspekte spielen dabei auch eine Rolle. Es wäre nicht ehrlich zu sagen, dass Geld keine Motivation ist." Sami ging diesen Schritt nicht nur für sich, sondern auch für seine Familie. Durch seine finanzielle Unterstützung konnten seine Eltern beispielsweise früher in Rente gehen.

Seit rund sechs Jahren wohnt Sami mittlerweile in Dubai. Seinen Umzug verkündete er – wie sollte es auch anders sein – in einem YouTube-Video. "Ich ziehe nach Dubai. Ich glaube es auch nicht", verriet er damals und fügte hinzu: "Ich wollte schon vor acht Jahren nach Dubai ziehen, aber ich war persönlich noch nicht so weit – weder mental noch geschäftlich noch in meiner Entschlossenheit." Mittlerweile teilt Sami sein Zuhause mit einigen Samtpfoten, die er regelmäßig auf Social Media zeigt. Sein Privatleben hält er allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Instagram / samislimani Sami Slimani und Lamiya Slimani im Oktober 2024

Instagram / samislimani Sami Slimani im Dezember 2024

