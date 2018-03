Sexy Stangentanz bei Carolin Kebekus! Die Schauspielerin versucht sich in einem Instagram-Video im Pole Dance und scheint dabei jede Menge Spaß zu haben. Aber hat die Komikerin in dem Sport etwa ihre neue Berufung gefunden? "Zweites Standbein", schreibt die 36-Jährige nämlich zu dem kurzen Clip. Vielleicht überrascht die Moderatorin ja bald mit weiteren Einblicken in ihr Tanztraining.



