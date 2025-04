ARD-Gala: Deshalb trat Carolin Kebekus ohne Höschen auf

Carolin Kebekus (44) sorgte bei der Jubiläumsshow "75 Jahre ARD" unfreiwillig für einen schlüpfrigen Moment. Die Sendung, die am 5. April ausgestrahlt wurde, endete für die Comedienne mit dem Fehlen eines pikanten Details: Sie absolvierte ihren Auftritt ohne Unterhose. Grund für den Kleider-Fauxpas war ihre spontane Entscheidung, nach einem missglückten Umziehversuch die schwarze Unterhose wegzulassen. Doch die zu ihrem hellen Kleid passende Shaping-Unterwäsche – oder wie Carolin sie nennt: die "Kim-Kardashian-Arsch-Quetschhose" – war verschwunden. "Anscheinend hat mein Baby die Hose aus meinem Gepäck entfernt, ohne dass ich es mitbekommen habe", erklärte Carolin später im Rahmen ihres eigenen Formats "Die Carolin Kebekus Show".

Carolin, die sich von negativen Kommentaren bekanntermaßen nicht aus der Ruhe bringen lässt, nahm den Moment mit Humor. Ihre Lösung für das Problem? Schnell umziehen und improvisieren: "Ich habe getan, was getan werden musste. Ich bin ohne Rüstung in die Schlacht gezogen", witzelte sie vor ihrem Publikum. Doch das bedeutete auch, während der Gala besonders aufzupassen. "Ich musste nur darauf achten, wie ich mich hinsetze. 'Basic Instinct' meets ARD. No!", scherzte sie, inspiriert von der ikonischen Szene mit Sharon Stone (67) aus dem Jahr 1992, in der sie unten ohne die Beine überschlägt. Am Ende meisterte Carolin ihren Auftritt souverän und ließ sich nichts anmerken – auch nicht, als sie Stars wie Kai Pflaume (57) und Günther Jauch (68) auf der Bühne begegnete.

Die Komikerin, die seit der Geburt ihres ersten Kindes Anfang 2024 auch privat neuen Herausforderungen gegenübersteht, begeistert ihre Fans immer wieder mit ihrer Ehrlichkeit und ihrem Humor. Gerade diese Eigenschaften machen sie für ihre Anhänger so nahbar. "Du bist so herrlich ehrlich", schrieb eine Followerin online zu der kuriosen Erzählung. Und auch die 44-Jährige selbst scheint die Herausforderung nachträglich eher amüsant als unangenehm zu finden: "Es hat zwar ein bisschen gezogen da unten, aber es hat mir auch geholfen, fokussiert zu bleiben", kommentierte sie augenzwinkernd. Carolin Kebekus beweist damit, dass nicht einmal ein Kleider-Fauxpas ihren Humor trüben kann.

ActionPress Carolin Kebekus beim "Kölner Treff" im September 2023

Hein Hartmann / Future Image/ Action Press Carolin Kebekus, Komikerin

