Diese Geschwister sind die Rategäste bei "The Masked Singer"

Das ist das Rateteam für die kommende Sendung! Derzeit läuft die neue Staffel von The Masked Singer im Fernsehen und die Fans dürfen wieder fleißig mitraten. Neben Ruth Moschner (47) saß in den ersten drei Folgen auch Álvaro Soler (32) zusätzlich zu wechselnden Rategästen. Vergangenen Samstag waren das The BossHoss. Jetzt kommt wieder ein prominentes Duo in die "The Masked Singer"-Jury!

Das gibt die Show jetzt auf Instagram bekannt. "Unser Ratepult muss nicht umgebaut werden… auch diese Woche besteht unser Rateteam aus vier Personen!", heißt es in dem Statement und die beiden Gastjuroren werden vorgestellt: Carolin Kebekus (43) und ihr Bruder David Kebekus! Das dürfte auf jeden Fall interessant sein, denn: Die Komikerin ist gerade hochschwanger!

Carolin und David sind aber nicht die einzigen Neulinge hinterm Jurypult. In der vergangenen Folge hatte nämlich auch Álvaro verkündet, dass das vorerst seine letzte Show gewesen sei. Fortan ersetzt ihn Rick Kavanian (52) als Juror. Er selbst stand schon einmal als Rosty auf der "The Masked Singer"-Bühne.

