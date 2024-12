Carolin Kebekus hat Mama-Bonus bei Weihnachtsvorbereitung

Carolin Kebekus (44) wurde in diesem Jahr zum ersten Mal Mutter. Inzwischen arbeitet die Komikerin wieder fleißig und versucht, Kind und Beruf gut unter einen Hut zu bekommen. An Weihnachten lässt sie deshalb auch die anderen eher machen. "Ich war früher für mehr zuständig, mehr Geschenke, mehr Vorbereitung. Da bin ich dieses Jahr so ein bisschen raus, weil man mit allem, woran man bei einem Kind denken muss, schon gut ausgelastet ist. Plus dann Vollzeit arbeiten, da bleibt nicht mehr viel Zeit, ein Familienessen zu planen", verrät Carolin nun gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Als erfolgreiche Comedian liebt es Carolin, auf der Bühne zu stehen – als Mama ist es nun aber manchmal gar nicht so leicht, alles hinzubekommen. "Es gibt Momente, in denen ich denke: 'Puh, das ist jetzt schon ganz schön viel.' Aber es gibt genauso viele Momente, in denen ich froh bin, wieder auf der Bühne zu stehen", räumt die 44-Jährige ehrlich ein. Doch ihr schnelles Arbeitscomeback bereut sie nicht eine Sekunde. "Für mich war es die richtige Entscheidung, wieder aufzutreten, es war gut für meine mentale Gesundheit. Wenn ich heute arbeite, kann ich auch gut abschalten, weil ich weiß, dass das Baby gut betreut ist", stellt Carolin abschließend klar.

Carolin hält ihr Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus. Ende Januar ließ sie allerdings über ihr Management bestätigen, dass ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hat. In ihrem neuen Bühnenprogramm sprach sie zudem ein klein wenig über die Geburt ihres Nachwuchses. "Ich hatte mir die Geburt romantischer vorgestellt. Doch dann traf ich im Krankenhaus auf diese Hebamme", erklärte Carolin, wie in einem kurzen Ausschnitt auf Instagram im Juli zu sehen war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Carolin Kebekus im September 2022

Anzeige Anzeige

Hein Hartmann / Future Image/ Action Press Carolin Kebekus, Komikerin

Anzeige Anzeige