Thomas Gottschalk lästert fies über Natascha Ochsenknecht

Thomas Gottschalk (74) und sein langjähriger Weggefährte Mike Krüger (72) haben in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Supernasen" scharfe Kritik an Natascha Ochsenknecht (60) und Carolin Kebekus (44) geübt. Rund drei Wochen nach der Veröffentlichung von Thomas' Buch "Ungefiltert" nutzen die beiden die aktuelle Podcast-Folge, um auf die negativen Reaktionen und Kritiken zu reagieren. Vor allem gegenüber Natascha vergreifen sich die Supernasen im Ton.

Zunächst weist Mike darauf hin, dass die Kritiken an Thomas' Buch "echt skurrile Formen annehmen" würden. Er zielt dabei insbesondere auf Natascha ab, die er ironisch als "wortgewaltige Intellektuelle" bezeichnet. "Wer sie nicht kennen sollte: Das ist die Frau, durch die Uwe Ochsenknecht (68) berühmt geworden ist", schiebt er spöttisch hinterher. Auch Thomas hinterfragt öffentlich das intellektuelle Niveau von Natascha, nachdem sie ihn in einem Social-Media-Post kritisiert und ihm mangelnde Weiterentwicklung vorgeworfen hatte. Auch Komikerin Carolin hatte Thomas jüngst in ihrer "Carolin Kebekus Show" unter anderem in Form eines Songs verspottet. Mike bemerkt im Podcast dazu, Carolin habe "mehr Follower auf Instagram als Zuschauer in ihrer TV-Show" und spielt darauf an, dass sie in ihrer Sendung bekannte Songs ohne Genehmigung umtexten würde.

Thomas hatte sich mit seinem unverwechselbaren Humor einen Platz im Herzen der Zuschauer, vor allem als Moderator der beliebten Samstagabend-Show "Wetten, dass..?", gesichert. Trotz seines Erfolges polarisierte der 74-Jährige in letzter Zeit immer wieder und geriet unter anderem wegen umstrittener Kommentare über Frauen in die Kritik, die viele als klischeebehaftet und respektlos empfanden.

Getty Images Thomas Gottschalk, TV-Star

Getty Images Carolin Kebekus im September 2022

