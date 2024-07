Carolin Kebekus spricht erstmals über die Geburt ihres Babys

Carolin Kebekus (44) ist Anfang des Jahres zum ersten Mal Mutter geworden. Über ihr Privatleben und ihr frisches Babyglück schweigt die Komikerin größtenteils. Doch nun macht die 44-Jährige eine kleine Ausnahme bei ihrem aktuellen Bühnenprogramm. Via Instagram teilt Carolin einen Clip, der die frischgebackene Mama während eines Auftritts zeigt – und dabei geht es um die Geburt. "Ich hatte mir die Geburt romantischer vorgestellt. Doch dann traf ich im Krankenhaus auf diese Hebamme", schreibt die Comedian zu ihrem Beitrag.

In dem Clip führt die gebürtige Bergisch Gladbacherin aus, was ihr am Tag der Geburt so widerfahren ist. Denn kurz vor der Fahrt ins Krankenhaus wollte sie sich noch etwas aufhübschen – alles natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen. Doch an der Klinik angekommen, wurde sie wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. "Ich sah super aus – als ich ankam", erinnert sich die Moderatorin in dem Video und fügt hinzu: "Ich weiß noch, das Erste, was ich gesehen habe, war eine polnische Hebamme, und sie sagt so: 'Wenn Sie möchten, machen wir einen kleinen Einlauf. Und wenn Sie nicht möchten, schauen wir, was zuerst kommt'."

Im September des vergangenen Jahres bestätigte Carolin ganz beiläufig während eines Auftritts ihre anderen Umstände. Während der Aufzeichnung zur WDR-Talkshow "Kölner Treff" erschien das beliebte TV-Gesicht nämlich mit einem Babybauch. Moderatorin Bettina Böttinger (68) teilte ihr daraufhin direkt am Anfang ihre Glückwünsche mit: "Liebe Carolin, wir kennen uns schon viele Jahre, wir schätzen uns, und ich gratuliere sehr herzlich zur Schwangerschaft!"

Anzeige Anzeige

Hein Hartmann / Future Image/ Action Press Carolin Kebekus, Komikerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Carolin Kebekus beim "Kölner Treff" im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Carolin verrät bald mehr Details? Ja, ganz sicher! Nein, ich denke nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de