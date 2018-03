Als Ex-Bachelor lässt sich Leonard Freier (32) die neueste Staffel der RTL-Kuppel-Show natürlich nicht entgehen. Dabei hatte in diesem Jahr Kandidatin Kattia Vides (29) den größten Entertainment-Faktor für den 32-Jährigen. Die temperamentvolle Kolumbianerin sorgte nämlich für den größten Zickenzoff unter den Bachelor-Girls. Wie sehr ihr Rauswurf Leonard den TV-Abend vermieste, verriet er jetzt im Promiflash-Interview: "Als sie raus ging, habe ich mich selber so geärgert: 'Oh schade, das war doch wirklich unterhaltsam'!"



