Wie ihr Ex-Freund: Lisa Mieschke ist nach Dubai ausgewandert

Lisa Mieschke hat einen großen Schritt in ihrem Leben gewagt: Sie ist nach Dubai ausgewandert. Das bestätigt sie ihren Fans in einem emotionalen Post auf Instagram. Bereits seit Jahren habe sie davon geträumt, Deutschland hinter sich zu lassen – doch erst jetzt habe sie den Plan in die Tat umgesetzt. Ursprünglich sei die Auswanderung in die Wüstenmetropole für sie und ihren Ex David Jackson geplant gewesen. Nach der Trennung schloss Lisa Dubai als Auswanderungsort für sich zunächst aus. Doch nun schreibt sie stolz auf Instagram: "Ich habe mich hier wohlgefühlt und wollte irgendwann hierherkommen, und genau das habe ich jetzt auch gemacht. Denn es ist mein Weg, mein Leben und ich mache das, was sich für mich richtig und gut anfühlt." Zwei Freundinnen, die bereits vor Ort leben, würden ihr dabei Halt geben.

Mit ihrer Entscheidung, nach Dubai auszuwandern, erfüllt sich Lisa einen Traum, den sie schon lange gehegt hatte. Sie besuchte die Stadt zuvor mehrmals und habe dabei festgestellt, wie wohl sie sich dort fühle. Zudem kenne sie bereits einige andere Orte, die sich aber alle nicht richtig angefühlt hätten. Trotzdem gibt die Reality-TV-Darstellerin zu: Das Leben im Ausland, fernab der gewohnten Umgebung und der Heimat, sei nicht zu unterschätzen – vor allem, wenn man diesen Schritt wie sie alleine gehe. Genau dieser Herausforderung stellte sie sich und blickt gespannt darauf, wie sich ihr neues Leben entwickeln wird. Am Ende ihres Beitrags verrät sie: "Ich muss auch sagen: Ich weiß nicht, wie lange ich hier bleiben werde. Ich sehe das eher so als ersten Step."

Lisa wurde durch ihre Teilnahme beim Bachelor einem breiten Publikum bekannt. Bachelor David hatte sich im Finale zunächst für eine andere Kandidatin entschieden, beim "Großen Wiedersehen" aber verkündet, mit Lisa zusammen zu sein. Für viele Fans waren die beiden ein Bachelor-Traumpaar. Das Scheitern der Beziehung lag auch an der Ferne: David wohnte schon in Dubai, als er Lisa kennenlernte. Die Trennung vollzog der Auswanderer deswegen auch im vergangenen Jahr über das Telefon. Lisas Entscheidung, nach Dubai auszuwandern, kommt wohl nicht nur aus einem Bedürfnis nach Veränderung, sondern auch nach einem Ort, der sich vertraut anfühlt. Es sind jedoch nicht alle Follower begeistert von ihrer Entscheidung. So kommentiert jemand: "Werde den Hype Dubai nie verstehen und ich hätte bei dir vieles anderes erwartet." Ein anderer meint: "Das schockiert mich jetzt… Hoffentlich hast du das nicht wegen des Typen gemacht."

Getty Images David Jackson und Lisa Mieschke bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals"

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke im Mai 2023

