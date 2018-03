Die Erfolgsgeschichte von Lisa und Lena (14) nimmt einfach kein Ende. In den sozialen Netzwerken sammelten die Zwillinge bereits mehrere Millionen Follower an. Auf Musical.ly durchbrachen sie nun die 18-Millionen-Marke. Die erst 14-jährigen Twins freuen sich riesig und bedanken sich auf Instagram bei ihren Fans: "Vielen Dank für 18 Millionen Follower auf Musical.ly. Ihr seid fantastisch! Wir lieben euch!" Weltweit erreichte nur Vloggerin Ariel Martin (16) vorher so viele Abonnenten auf der Lip-Sync-Plattform. Genau der sind Lisa und Lena jetzt aber schon dicht auf den Fersen. Während sie letztes Jahr noch rund zwei Millionen Follower weniger hatten, sind es mittlerweile gerade einmal noch 300.000. Es wird spannend, wer die 19-Millionen-Abonnenten-Marke zuerst knackt.



