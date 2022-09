TikTok-Zwillinge Lisa und Lena posten wieder ein Tanzvideo!

Lisa (20) und Lena Mantler (20) sorgen für Begeisterung! Die beiden Zwillinge fingen im Alter von 13 Jahren an, TikTok-Videos zu drehen. In den kurzen Clips performten sie zu verschiedenen Songs. In den vergangenen Jahren sind solche Videos jedoch seltener geworden, da sich die beiden Schwestern jeweils auf ihre eigene Karriere konzentrieren. Doch nun posteten Lisa und Lena nach langer Zeit endlich wieder ein Tanzvideo zusammen!

Die Zwillingsschwestern präsentierten auf TikTok ihre Choreografie zu Lizzos (34) Song "2 Be Loved". Für das Video wählten beide lockere Outfits: Lisa trug eine weite schwarze Stoffhose sowie ein schwarz-weiß gestreiftes Sweatshirt, was sie mit Sneakern kombinierte. Lena wählte eine dunkelbraune lockere Hose, ein grünes Langarmshirt sowie weiße Turnschuhe. In diesen lässigen Looks schwangen die Schwestern das Tanzbein und hatten dabei augenscheinlich eine Menge Spaß dabei.

Die Fans freuten sich sehr darüber, die Schwestern wiedervereint zu sehen. Das beweisen nicht nur die rund 35.500 Likes binnen eines Tages, sondern auch die Kommentare. So schrieb ein Follower unter den Beitrag: "Ich habe die gemeinsamen Videos vermisst!" Ein anderer User merkte an: "Endlich zurück zum Tanzen."

