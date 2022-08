Männliche Kleidung? Lena Mantler reagiert auf Fankritik

Lena Mantler (20) muss sich ständig für ihren Style rechtfertigen. Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lisa (20) steht die TikTok-Bekanntheit schon seit jungen Jahren im Rampenlicht und begeistert eine große Fangemeinde. Doch anders als ihre Schwester trägt Lena ihre Haare eher kurz und hat einen total lässigen Klamottengeschmack. Viele Fans finden das zu männlich – nun reagierte Lena auf diese Kritik.

In ihrer Instagram-Story nahm die Influencerin Bezug auf eine Fanaussage, die behauptete, Lena wirke sehr männlich. "Ich fühle mich selber einfach wohler in weiteren und lockeren Sachen", gab sie daraufhin zu verstehen. Weiter erklärte sie, dass zwar enge und kurze Kleidung weiblich konnotiert sind – das jedoch nichts an ihrer eigenen Weiblichkeit ändere. "Trotzdem bin ich eine Frau, die es liebt, eine Frau zu sein, und ich werde mich da auch nicht ändern", stellte Lena klar.

Das ist nicht das erste Mal, dass ihre Fans die 20-Jährige auf ihr Äußeres ansprechen. Schon oft wurde sie sogar gefragt, welche sexuelle Orientierung sie habe – auch hauptsächlich aufgrund ihres Kleidungsstils. "Mit mir identifiziert man nur noch dieses eine Thema und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, dass ich mehr als nur eine Sexualität bin", wetterte sie damals auf TikTok.

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Social-Media-Stars

Instagram / lisaandlena Lena Mantler im Oktober 2021

Instagram / lisaandlena Lena Mantler im September 2021

