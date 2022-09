TikTok-Zwillinge Lisa und Lena sind bald im Kino zu sehen!

Sie wagen sich an etwas Neues! Lisa (20) und Lena Mantler (20) begannen im Alter von 13 Jahren Videos für Muiscal.ly zu drehen, was heute unter dem Namen TikTok bekannt ist. Die Zwillingsschwestern haben sich mit den Jahren aber nicht nur dort eine große Community aufgebaut, sondern auch auf anderen Plattformen haben sie eine enorme Reichweite. Doch die zwei probieren sich mittlerweile auch außerhalb der Social-Media-Welt aus: Lisa und Lena drehen aktuell ihren ersten Kinofilm!

Die Dreharbeiten für den Film "Skatergirlz" haben vor Kurzem begonnen, wodurch die schauspielerischen Fähigkeiten der Zwillinge nun gefordert sind. "Dass wir jetzt diese Chance bekommen, ist wirklich ein Geschenk, mit dem wir aber nicht leichtfertig umgehen wollen", erklärten die Schwestern in einem Interview mit Bild am Sonntag und fügten hinzu: "Deshalb ist es für uns echt entscheidend, dass dieser erste Film ein Ensemble-Film wird, mit starken Schauspielerinnen in weiteren Hauptrollen an unserer Seite." Für die beiden gehe damit endlich ein Traum in Erfüllung.

Doch worum geht es eigentlich in dem Film? In dem Kinostreifen spielen Lisa und Lena Schwestern, die gemeinsam mit zwei Freundinnen eine Skate-Crew gründen. Mit dieser wollen sie an einem Wettbewerb teilnehmen und diesen natürlich gewinnen. Jedoch müssen die vier Mädchen mit der ersten großen Liebe und einigen Streitereien mehrere Hürden überwinden.

Lisa Mantler, TikTok-Star

Lisa und Lena Mantler, Webstars

Lena Mantler, Social-Media-Star

