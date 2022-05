Lisa (19) und Lena Mantler (19) können sich wieder in die Arme schließen! Im Alter von 13 Jahren begannen die Zwillinge damit, Videos auf TikTok, das damals noch Musical.ly hieß, zu veröffentlichen. Die beiden Webstars konnten Jahr für Jahr ihre Reichweite erhöhen. Mittlerweile folgen ihrem Account auf Instagram zum Beispiel 17,2 Millionen Follower. Inzwischen haben die beiden aber auch eigene Profile und widmen sich eigenen Themen, die ihnen wichtig sind. Doch jetzt waren Lisa und Lena endlich wieder vereint – und darüber freuten sie sich riesig.

Auf Instagram kündigte Lena an, "hohen Besuch" zu erwarten. Daraufhin sprang ihr Lisa in die Arme. Die Zwillinge spaßten direkt miteinander rum. "Sie trägt meine Klamotten, als wären es ihre", meinte Lena zu Lisa, richtete aber sogleich auch süße Worte an ihre Schwester: "Ich hab dich vermisst, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen."

Im Interview mit Glamour verrieten sie, dass sie sich gegenseitig zum Beispiel auch nie als Konkurrentinnen sehen, sondern ganz im Gegenteil. "Wenn Lisa etwas besser kann. Ich denke eher: 'Wie cool, dass sie das so gut hinbekommt', und nehme es für mich als Inspiration", meinte die 19-Jährige.

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena Mantler

Getty Images Lisa und Lena im März 2019 in Los Angeles

Instagram / lisaandlena Lena, Social-Media-Star

