Darum hat TikTok-Star Lisa Mantler schon so jung geheiratet

Lisa Mantler (20) war sich sehr sicher! Die TikTok-Bekanntheit gab vor rund einem Monat ihrem Partner Jonas das Jawort. Sie heirateten im Kreise ihrer Liebsten mit einer großen Party. Seitdem befindet sich die Influencerin in den Flitterwochen: Erst waren sie auf den Malediven, nun sind sie auf Bali. Doch warum entschieden sich Lisa und Jonas dazu, schon in jungen Jahren zu heiraten?

Auf Instagram widmete sich Lisa den Fragen ihrer Fans. "Für mich war Ehe schon immer etwas, was ich eingehen wollte. Wovon ich echt schon als kleines Mädchen von geträumt habe", erklärt sie. Sie habe immer schon die Augen offen gehalten und ihren Partner bewusst ausgewählt. "Ich wollte auch nie was Schnelles und nicht Festes, sondern wenn, dann wollte ich etwas, das hält und vor allem mit einem Partner, mit dem ich eine Familie aufbauen kann", führt Lisa weiter aus und betont, dass sie nun extrem dankbar sei, dass es mit Jonas so gut passt.

Irgendwann habe die Zwillingsschwester von Lena Mantler (20) dann gewusst, dass Jonas der Richtige ist: "Irgendwann wusste ich, dich will ich für immer. Mit dir will ich eine Familie aufbauen." Ein anderer Fan wollte von dem frischvermählten Ehepaar wissen, ob sie denn auch schon Kinder wollen. "Eines Tages, aber nicht jetzt", sind sich Lisa und Jonas einig.

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa Mantler, TikTok-Star

Anzeige

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler und ihr Freund kurz nach ihrer Verlobung, 2022

Anzeige

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de