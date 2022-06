Lisa (19) und Lena Mantler (19) zollen Philipp Mickenbecker (✝23) ihren Tribut. Vor wenigen Tagen jährte sich der Tod des The Real Life Guys-Mitglieds zum ersten Mal. Anlässlich dieses traurigen Tages erinnerten sich auch viele seiner Wegbegleiter sowie seine Familie und Freunde an den YouTube-Star. Am kommenden Wochenende ist sogar eine große Gedenkfeier geplant. Auch Lisa und Lena gedachten Philipp mit einem rührenden Post.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Lisa nun einen Schnappschuss, der die zwei Zwillingspaare lachend abbildet. Um zum Ausdruck zu bringen, dass sie an seinem Todestag in Gedanken bei Philipp ist, versah die 19-Jährige den Post schlichtweg mit zwei Emojis: einer betenden Hand sowie einem weißen Herz. Wenig später posteten die TikTok-Stars das gemeinsame Bild mit den gebürtigen Hessen auch auf ihrem geteilten Account.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Stuttgarterinnen kurz nach seinem Tod einige rührende Worte an Philipp gerichtet und so von ihm Abschied genommen. "Ich bin total dankbar, dass ich Philipp kennenlernen durfte", erzählte Lena damals unter Tränen. Bis zu seinem Tod habe der Webstar die Zwillinge inspiriert sowie vielen anderen Menschen Mut, Freude und Hoffnung geschenkt.

Lisa und Lena Mantler, Webstars

Philipp Mickenbecker, YouTube-Star

Johannes Mickenbecker mit seinem Bruder Philipp

