Überraschende Baby-News aus Hollywood: Jesse Eisenberg (33) ist heimlich, still und leise Papa eines Jungen geworden! Für den Schauspieler und seine Langzeitfreundin Anna Strout ist es das erste Kind. Wann ihr Sohn zur Welt gekommen ist und wie er heißt, ist nicht bekannt. Kein Wunder: Jesse hält sein Privatleben strikt unter Verschluss. Doch jetzt wurde die kleine Familie bei einem Frühlingsspaziergang in New York gesichtet. Und es wird klar: Die Geburt des Jungen muss schon eine Weile zurück liegen. Mit der Mutter seines Kindes ist der Hollywoodstar mit einer Unterbrechung schon seit 2002 zusammen. 2012 trennten sich die beiden vorübergehend und Jesse datete in der Beziehungspause zwei Jahre lang seine Kollegin Mia Wasikowska (27).



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de