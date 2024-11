Emma Stone haute Jesse Eisenberg beim Film-Casting um

Jesse Eisenberg (41) hat kürzlich verraten, wie ihn seine Kollegin Emma Stone (36) beim Vorsprechen für den Film "Zombieland" im Jahr 2009 regelrecht umgehauen hat. Bei dem Casting, das in Los Angeles stattfand, überraschte Emma ihn in einer Szene mit einer Reihe von schlagfertigen und witzigen Beleidigungen, was ihn völlig verblüffte. Der Schauspieler mit polnischen Wurzeln erzählte, dass er sich nach der Begegnung "so, so klein" fühlte und sofort wusste, dass Emma etwas Besonderes ist.

Zu diesem Zeitpunkt war Jesse bereits für die Rolle des Columbus in dem Film besetzt und nahm an den Auditions für die weibliche Hauptrolle teil. Viele Schauspielerinnen versuchten, die Rolle zu ergattern – und waren dabei höflich und zurückhaltend. Doch Emma, damals erst 19 Jahre alt, betrat den Raum mit einer Energie, die alle überwältigte. Ihre spontanen und humorvollen Kommentare beeindruckten nicht nur Jesse, sondern auch den Regisseur und das Casting-Team. "Sie war so schlagfertig und so lustig", schwärmte Jesse in einem Interview mit SiriusXM. Er fügte hinzu, dass sie "eine wahrhaft spektakulär ungewöhnlich brillante Person" sei.

Seit ihrer Zusammenarbeit für "Zombieland" haben Emma Stone und Jesse eine enge Freundschaft entwickelt. Beide standen auch nach dem Apokalypse-Film gemeinsam für Filme wie "Crazy, Stupid, Love" und "Zombieland: Doppelt hält besser" vor der Kamera. Emma hat sich seitdem zu einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods entwickelt und gewann schon zwei Mal den begehrten Oscar. Jesse ist ebenfalls für seine vielfältigen Charakterdarstellungen bekannt und wurde für seine Rolle in "The Social Network" für den Oscar nominiert. Die beiden teilen nicht nur ihre Leidenschaft für die Schauspielerei, sondern auch einen Sinn für Humor und Intelligenz, der ihre Zusammenarbeit so besonders macht.

Anzeige Anzeige

"Zombieland" mit Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Emma Stone

Anzeige Anzeige

Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Abigail Breslin in "Zombieland"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige