Nach neun Jahren: "Die Unfassbaren 3" kehrt ins Kino zurück

2013 startete mit "Die Unfassbaren" ein neues Kino-Franchise um eine skrupellose Truppe Illusionisten – 2016 folgte ein zweiter Teil. Neun Jahre später bekommen die Fans endlich Nachschub. Denn wie die Produktionsfirma Leonine Studios jetzt bekannt gibt, wird mit "Die Unfassbaren 3" noch in diesem Jahr ein neuer Teil anlaufen. Die Premiere soll am 13. November stattfinden. Die Fans dürfen sich derweil auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten freuen: Zum einen sind die Hauptdarsteller Jesse Eisenberg (41), Woody Harrelson (63), Isla Fisher (49) und Dave Franco (39) wieder mit dabei. Aber auch Morgan Freeman (87) stand für den Streifen erneut vor der Kamera.

Neue Gesichter sind allerdings ebenfalls mit von der Partie: So steigt zum einen Rosamund Pike (46) als Antagonistin mit ein – zum anderen wird aber auch Barbie-Darstellerin Ariana Greenblatt zur Illusionskünstlerin. Worum es geht, verrät ein erster Trailer. Protagonist J. Daniel Atlas hat sich von seiner alten Truppe distanziert und versucht, mit Nachwuchstalenten einen Diamanten-Coup über die Bühne zu bringen. Als der schiefgeht, taucht plötzlich sein altes Team auf – nicht nur, um ihn aus der Situation zu befreien, sondern auch, um ihn bei seinem Plan zu unterstützen. Dabei legen die Magier sich mit einem internationalen Verbrechernetz an – und geraten gehörig in Gefahr.

Mit seinem Kinostart begeisterte der erste Teil von "Die Unfassbaren" 2013 die Kinobesucher. Die Kritiken waren gut und lobten die energetische Handlung und die unerwarteten Wendungen der Geschichte. Dafür gab es sogar eine Auszeichnung bei den People's Choice Awards 2024 in der Kategorie "Favorite Thriller Movie". Offenbar war die Mühe, den Film zu produzieren, es wert – denn die Dreharbeiten mit den teils waghalsigen Tricks waren für die Darsteller nicht ganz ungefährlich. Vor allem für Isla wurde es brenzlig. Ihre Rolle Henley Reeves ist Entfesslungskünstlerin und befreit sich in einer Szene in Handschellen aus einem Wassertank. Dabei geriet die Schauspielerin in eine lebensbedrohliche Situation, als es ihr nicht gelang, sich zu befreien – sie musste gegen das Glas klopfen, um die Crew auf sich aufmerksam zu machen. Glücklicherweise konnte sie befreit werden, bevor Schlimmeres passierte.

Rex Features / Rex Features Jesse Eisenberg als J. Daniel Atlas in "Die Unfassbaren 2", 2016

Rex Features / Rex Features / ActionPress Isla Fisher in "Die Unfassbaren"

