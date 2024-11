Kelly Clarkson verrät: Sie steht total auf Jesse Eisenberg

Kelly Clarkson (42) plauderte während ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show" aus, wie sehr sie Jesse Eisenberg (41) bewundert – die Sängerin gestand dem Schauspieler sogar mitten im Interview ihre Gefühle. "Ich bin zutiefst in dich verliebt", gab sie zu und fügte hinzu: "Deine Energie im Moment, da kann ich mithalten!" Jesse bedankte sich wiederholt bei ihr, während Kelly von seiner energiegeladenen Art schwärmte. Jesse freute sich sichtlich über das Kompliment, gestand jedoch: "Mein allgemeiner Status ist eine Panikattacke."

Jesse, der bekannt ist für sein schnelles, hektisches Sprechtempo, erklärte, es handele sich dabei um eine natürliche Veranlagung. "Ich wache so auf und kann dann so nicht einschlafen", scherzte er. Die Funken zwischen dem "The Social Network"-Darsteller und der "Since U Been Gone"-Interpretin waren praktisch zu spüren – entwickelt sich zwischen den beiden nun eine neue Hollywood-Romanze? Vermutlich eher nicht, denn Jesse ist mit seiner Partnerin Anna Strout seit einiger Zeit glücklich verheiratet. Gemeinsam haben die zwei sogar einen Sohn. Bei dem süßen Geplänkel scheint es sich wohl eher um einen Witz gehandelt zu haben.

Kelly hingegen ist derzeit solo unterwegs, nachdem sie sich 2021 von ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (47) getrennt hat. "Sie ist offen für zukünftige Dates", plauderte ein Insider im Frühjahr gegenüber OK! Magazine aus und erklärte: "Die Scheidung hat ihr sehr zugesetzt und sie hat es nicht eilig, wieder eine ernsthafte Beziehung einzugehen, aber Kelly ist bereit, etwas Spaß zu haben."

Getty Images Jesse Eisenberg bei einem Event im Oktober 2024

Getty Images Kelly Clarkson in New York City im November 2023

