Jesse Eisenberg genießt ruhiges Leben fernab von Hollywood

Jesse Eisenberg (41) hat in einem Interview verraten, warum er Hollywood den Rücken gekehrt und stattdessen in Indiana ein neues Zuhause gefunden hat. Der "Social Network"-Star erklärte, dass er die letzten zehn Jahre immer wieder in Bloomington, dem Heimatort seiner Frau Anna Strout, gelebt habe. "Das ist der Ort, an dem ich mich am wohlsten fühle", sagte der 41-Jährige gegenüber CBS News. Gemeinsam mit Anna, die dort aufgewachsen ist, habe er vor rund 20 Jahren begonnen, die Stadt regelmäßig zu besuchen. 2017 sei das Ehepaar dauerhaft nach Bloomington gezogen, um Annas schwerkranke Mutter Toby Strout zu pflegen. Nach deren Tod und der Geburt ihres Sohnes Banner sei die Familie in der Stadt geblieben, insbesondere während der Covid-Pandemie.

Während dieser Zeit habe sich Jesse als Freiwilliger bei der Organisation Middle Way House engagiert, einer Einrichtung, die sich für Betroffene von häuslicher Gewalt einsetzt, und für die Toby Strout 35 Jahre lang als Geschäftsführerin tätig war. Für Jesse sei die Arbeit dort eine besondere Erfahrung gewesen. Er habe bei alltäglichen Aufgaben wie dem Streichen von Wänden oder Reparaturen geholfen und bezeichnete diese Zeit als die glücklichste seines Lebens. "Es war wie ein echtes Arbeitsleben. Es war das erste Mal, dass ich einen richtigen Job hatte", erklärte er. Der Schauspieler, der schon mit 16 Jahren seine Karriere begann, beschrieb diese Phase als "revolutionär". Sie habe ihm gezeigt, dass er auch ohne Hollywood in der Welt zurechtkommen könne.

Jesse, der sich seit langem für soziale Projekte einsetzt, wurde durch seine Ehe mit Anna und deren Familie stark geprägt. Die Aktivisten-Tradition seines Umfelds inspirierte ihn, auch abseits von Hollywood Bedeutung im Leben zu finden. Das Werk von Annas Mutter Toby, die in Bloomington als unermüdliche Kämpferin für Frauenrechte gilt, beeindruckt ihn bis heute. Privat schätzt er das ruhige Familienleben und die Möglichkeit, der unsteten Welt der Filmindustrie gelegentlich den Rücken zu kehren. Jesse selbst sagt dazu: "Ich mag es, meine Füße so weit wie möglich aus der Tür dieser Branche herauszuhalten."

Getty Images Kieran Culkin und Jesse Eisenberg bei der Eröffnung des Sundance Film Festival 2024

Frazer Harrison/Getty Images Jesse Eisenberg und Anna Strout im März 2005 in Hollywood

