Jesse Eisenberg will andere Staatsbürgerschaft annehmen!

Jesse Eisenberg (40) ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Bühnenautor und Regisseur. Geboren wurde er in New York City im Stadtteil Queens. Wie er aber gegenüber dem polnischen Magazin Głos Wielkopolski verrät, liegen seine Wurzeln in Europa: Jesses Familie habe bis zum Ersten Weltkrieg in einer kleinen polnischen Stadt namens Krasnystaw gelebt. Das Ziel des "Zombieland"-Stars sei es nun, eine engere Verbindung zu seiner Herkunft aufzubauen, weshalb er die polnische Staatsbürgerschaft beantragt habe.

Der Einbürgerung soll auch nicht mehr viel im Weg stehen: "Angeblich ist der ganze Papierkram erledigt und ich warte auf die endgültige Unterschrift", erklärt der Hollywoodstar gegenüber der Zeitung. Den Antrag auf die Staatsbürgerschaft habe er schon vor knapp neun Monaten eingereicht. Der "The Social Network"-Darsteller verdeutlicht, was ausschlaggebend für seinen Wunsch war: "Ich fühle mich wirklich mit Polen verbunden, weil ich mit Geschichten über die polnische Beziehung zu meiner jüdischen Familie aufgewachsen bin und all diese Geschichten waren großartig." Dass seine Familie so positive Erfahrungen gemacht habe, sei traurigerweise aber nicht die Norm, weshalb es Jesse ein großes Anliegen sei, die Beziehungen zu stärken und zu verbessern. Die Dreharbeiten für seinem eigenen Film "A Real Pain", welcher in verschiedenen Teilen Polens spielt und auch gedreht wurde, hätten sein Vorhaben, die Nationalität anzunehmen, gefestigt. Es sei einfach ein wunderschönes Land.

Auch die Familie seiner Ehefrau Anna Strout stammt ursprünglich aus Polen – sie kommt aus Łódź, einer Stadt im Landesinneren. Anna habe wie ihr Mann die polnische Staatsbürgerschaft beantragt. Die beiden waren zwar bereits von 2002 bis 2012 ein Paar, legten damals aber eine längere Beziehungspause ein. Letztendlich gaben sie ihrer Liebe eine zweite Chance. Nachdem Ende des Jahres 2016 bekannt wurde, dass das Paar ein Kind erwartet, traten sie im darauffolgenden Jahr gemeinsam vor den Traualtar.

Anzeige Anzeige

MEGA Jesse Eisenberg, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Jesse Eisenberg und Anna Strout im März 2005 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jesse aufgrund seiner Wurzeln die polnische Staatsbürgerschaft haben möchte? Ich finde das eine sehr gute Entscheidung! Ich kann das nicht nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de