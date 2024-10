Sienna Miller und Oli Green zeigen sich verliebter denn je

Die Schauspielerin Sienna Miller (42) und ihr Freund, der Schauspieler Oli Green, 27, zeigten sich am Montagabend in London verliebt und glücklich bei der Feier zu "Dune: Part Two". Die Veranstaltung, die von Denis Villeneuve (57), Mary Parent und Tanya Lapointe moderiert wurde, zog zahlreiche Stars an, darunter auch den "The Social Network"- Schauspieler Jesse Eisenberg (41). Sienna und Oli, die Anfang des Jahres ihr erstes gemeinsames Kind begrüßt haben, genossen den Abend offensichtlich in vollen Zügen. Wie auf MailOnline-Fotos zu sehen ist, erschienen sie gemeinsam auf dem roten Teppich, wo sie alle Blicke auf sich zogen und Händchen haltend posierten.

Im vergangenen Jahr machten Sienna und Oli ihre Beziehung öffentlich, nachdem sie bereits seit 2022 zusammen sind. Die Schauspielerin, die eine zwölfjährige Tochter namens Marlowe aus ihrer früheren Beziehung mit Tom Sturridge (38) hat, genießt ihre neue Mutterschaft in vollen Zügen. In einem Interview mit dem Stellar Magazine erzählte sie, wie anders das Muttersein über 40 ist: "Ich bin eine ganz andere Person als vor zwölf Jahren. Ich fühle mich sehr glücklich und kann es nur empfehlen." Sie erwähnte auch, dass es heutzutage einfacher sei, Mutterschaft und Karriere zu vereinbaren, da sie ihr Baby überallhin mitnehmen kann.

Sienna und Oli trafen sich erstmals im Februar 2022 und verliebten sich schnell ineinander. Sienna berichtete gegenüber Harper's Bazaar von ihren anfänglichen Bedenken wegen des Altersunterschieds: "Ich hatte nicht vor, es ernst zu nehmen, und dann habe ich mich ziemlich schnell verliebt. Ich dachte nicht: 'Verdammt! Warum bist du so jung? Das ist so ärgerlich.'" Dennoch lobt sie Oli für seine Reife und die Art, wie er Frauen respektiert: "Es gibt einen Unterschied in der Art, wie diese Generation von Männern Frauen begegnet. Sie sind mit einem ausgeglicheneren Verhältnis aufgewachsen." Trotz des Altersunterschieds scheint das Paar glücklich und verliebt zu sein.

Getty Images Sienna Miller, Paris Fashion Week 2024

Getty Images Oli Green und Sienna Miller mit Hugh Grant im Juni 2022

