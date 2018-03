Ist der Trennungsschmerz bei Anna Hofbauer (28) und Marvin Albrecht (28) noch zu groß? Zum Staffelstart von Der Bachelor ließ das TV-Traumpaar die Bombe platzen: Schon Anfang des Jahres hatte sich das Bachelorette-Paar getrennt! Wie Anna jetzt beim LEA Award 2017 in Frankfurt gegenüber Promiflash verriet, habe sie die vergangene Bachelor-Staffel rund um Sebastian Pannek (30) und Clea-Lacy Juhn (25) kaum ertragen können: "Ich habe die Staffel nicht verfolgt. Ich habe das Finale gesehen. Aber dadurch, dass da meine Trennung einfach noch zu frisch war, hat mich das alles so sehr daran erinnert, dass ich nicht geguckt habe." Bei so viel Romantik wie Basti und Clea aktuell versprühen, ist das durchaus verständlich!



